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Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede bulundu

Malezya hükümeti, Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi için taziyede bulundu.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:35
Malezya, Mursi'nin oğlu için taziyede bulundu

Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi'nin vefatından ötürü son derece üzüntülüyüm. Ailesi ve sevenlerine taziyelerimi iletiyorum. Zor dönemlerinde dualarım onlarladır." ifadelerini kullandı.

Abdullah Mursi bu gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.

Necla Mahmud ile evli olan Mursi'nin, Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:35
  1. mursi
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  • hercaihercai40 dk önce
    Mekani cennet olsun.

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