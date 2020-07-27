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Malezya kıyılarında boğulduğu sanılan 26 mülteci canlı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-27 10:01:47 -
Malezya kıyılarında boğulduğu sanılan 26 mülteci canlı bulundu

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın Langkawi Adası kıyılarında Arakanlıları taşıyan bir mülteci teknesinin batması sonucu boğularak can verdiğinden endişelenilen 26 mültecinin yüzerek adaya ulaştığı öğrenildi.

Malezya Deniz Koruma Birimi (APMM) Genel Direktörü Mohd Zubil Mat Som, mültecilerin yerinin Langkawi'ye bağlı adacıklardan birinde tespit edildiğini belirterek, "Çalıların arasına saklanmış halde bulundular." dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 26 kişinin gözaltına alındığını aktaran Mohd Zubil, dün de 2 kişinin mültecilerin kaçırılmasını organize etmekten gözaltına alındığını ifade etti.

25 Temmuz'da Myanmar kıyılarından yola çıkarak Malezya kara sularına yanaşan gemi dün batmıştı.

Malezyalı yetkililer, gemideki 26 mültecinin boğularak can verdiğinden endişe etmiş ve arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

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