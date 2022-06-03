Malezya da gıda ihtiyacını korumak için bazı ürünlerin ihracatını yasakladı

Malezya, yerel gıda arzını korumak ve iç piyasadaki fiyatları dengelemek için kümes hayvanları ve bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya aldı.

Ayda ortalama 3,6 milyon tavuk ihraç eden Malezya, söz konusu ürünlerin büyük bir kısmını güney komşusu Singapur'a gönderiyor.

İhracat yasağının olumsuz etkileri, kümes hayvanlarının üçte birini Malezya'dan ithal eden Singapur'da bazı bölgelerdeki süpermarketlerde, tavuk stoklarının bugünden tükendiği belirtildi.

Malezya, ihracat yasağının yanı sıra halktan gelen tepkiler üzerine yerli üreticilerin gıda arzını artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla tavuk ve diğer gıdaların ithalat izinlerini de kaldırma kararı aldı.

Ülkede enflasyon nedeniyle kısmen değer kaybeden Malezya para biriminin neden olduğu artan tavuk yemi maliyeti, çiftçileri zor durumda bırakırken, hükümet, çiftçiye destek olmak ve çiftçiyi enflasyona karşı korumak için tavuk fiyatlarını sabitledi ve çeşitli sübvansiyonlar sağladı.