Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklamasına tepki:

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ana muhalefet lideri Enver İbrahim'in, "yeni hükümeti kuracak sayıda milletvekili desteğine sahip olduğuna" yönelik açıklamalarına, "Enver'in açıklamaları boş iddialardır." diye cevap verdi.

Muhalefet lideri Enver'in açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, "Aksi ispat edilene kadar Ulusal İttifak hükümeti güçlü bir şekilde yerinde durmaktadır, ben de meşru başbakan olarak görevimin başındayım." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, Enver'in yeni hükümet kurabilmesi için anayasal bir süreçten geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gerekli süreçlerden geçemediği müddetçe Enver'in açıklamaları boş iddialardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümet iddiaları karşısında Malezya halkına sükunetini koruma çağrısı yapan Başbakan, bu sorunun, anayasal kuralların güdümünde çözüme kavuşturacağını vurguladı.

- İktidar ve muhalefet partilerinden açıklamalar

Enver İbrahim'in yeni hükümeti kuracak milletvekili desteğini bulundurduğuna dair açıklamaları üzerine meclisteki siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi.

Eski Başbakan Mahathir Muhammed, partisinin Enver'in yeni hükümet kurma planına dahil olmadığını belirterek, "Bu iddiaların doğruluğu var mı yok mu, bekleyip göreceğiz." dedi.

İktidar koalisyonuna bağlı Malezya İslam Partisinin (PAS) Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Bakanı İbrahim Man ise partisinin meclisteki 18 milletvekilinden kimsenin Enver'i desteklemediğini belirterek, "Enver, kendisini destekleyen kaç milletvekili var ise hepsinin ismini versin." şeklinde konuştu.

Mecliste 18 milletvekili bulunduran Sarawak Eyalet Partileri Koalisyonu (GPS) da yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Muhyiddin Yasin'e desteğimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İktidar partilerinden 39 sandalyeli Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, partisindeki bazı milletvekillerinin Enver'in başbakanlığını desteklediğini kabul ederek, "Parti olarak Enver'i destekleyen milletvekillerine mani olamayız. Kararlarına saygı duyarım." açıklamasında bulundu.

Zahid, UMNO'dan kaç milletvekilinin Enver'i desteklediğine ise değinmedi.

Muhalefet koalisyonuna bağlı 11 milletvekilli Milli Güven Partisi (AMANAH) ve 42 milletvekilli Demokratik Hareket Partisi (DAP) ise Enver İbrahim'e destek açıklamalarında bulundu.

- Hükümet kurabilmek için en az 112 milletvekili gerekiyor

Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteğini almak gerekiyor.

Mevcut iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunuyor.

Muhalefet partilerinin destek açıklamalarına göre toplam 91 milletvekili, Enver'in başbakanlığını destekliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapmayan parti ve milletvekillerinin ise Enver'e destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

- Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklaması

Malezya ana muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün düzenlediği basın toplantısında, meclisteki Malay ve Müslüman ağırlıklı partilerle anlaşma sağlayıp yeni bir iktidar koalisyonu kurabilecek çoğunluğu elde ettiğini duyurmuştu.

Çok sayıda milletvekilinin başbakan olması için kendisine destek verdiğini öne süren Enver, hükümeti kurmak için en kısa zamanda Malezya Kralı ile görüşeceğini bildirmişti.

Enver, "Arkamdaki açık ve tartışmasız destekle, Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti artık düşmüştür." açıklamalarında bulunmuş ve yeni hükümet için kendisiyle iş birliği yapması durumunda Başbakan Muhyiddin'e kabinede görev verebileceğini söylemişti.