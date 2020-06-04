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Aktüel

Malezya Başbakanı Muhyiddin, ev karantinasından çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 06:42:38 -
Malezya Başbakanı Muhyiddin, ev karantinasından çıktı

KUALA LUMPUR (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 2 haftalık ev karantinasına giren Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, karantina süresi bittikten sonra görevine yeniden başladı.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Muhyiddin'in 20 Mayıs'ta başlayan ev karantinasının dün itibarıyla son bulduğu ve yapılan test sonucu Kovid-19 virüsü taşımadığı tespit edilerek bugün karantinadan çıktığı bildirildi.

Başbakan Muhyiddin, geçen ayki bakanlar kurulu toplantısının ardından ofisinde görüşme yaptığı bir hükümet yetkilisinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine 2 haftalık ev karantinasına alınmıştı.

Toplam 7 bin 970 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da, 115 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 6 bin 531 kişi sağlığına kavuştu.

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