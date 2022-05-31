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Dünya Malezya Başbakanı İsmail'den seçim açıklaması
Dünya

Malezya Başbakanı İsmail'den seçim açıklaması

Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, yükselen enflasyonu gerekçe göstererek, genel seçim tarihini açıklamak için "doğru zamanı" beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:21:00 -
Malezya Başbakanı İsmail'den seçim açıklaması

Başbakan İsmail, Japon basınında çıkan röportajında, bu yıl sonunda yapılması yönünde kamuoyunda ciddi beklenti oluşan genel seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

İsmail, gıda ve diğer yaşam giderlerindeki artan maliyetlerin, genel seçimi ileri tarihe atmasının nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Başbakan, "Seçim çağrısı yapmak için doğru zamanı beklememiz gerekecek. Enflasyonun ve fiyatların arttığı bir dönemle karşı karşıyayız. Sizce bu (seçim için) doğru bir zaman mı?" ifadesini kullandı.

Malezya'da genel seçimin normal şartlarda 2023 yılının eylül ayında yapılması gerekiyor ancak Başbakan İsmail Sabri, partisi Birleşik Malay Ulusal Örgütü'nden (UMNO) ve kamuoyundan erken seçim için tarih belirlemesi konusunda baskı görüyor.

UMNO kurmayları, son anketlerde partinin artan popülaritesini erken genel seçimde perçinlemek isterken, halk koalisyon partileri tarafından belirlenen başbakanın halkın oylarıyla seçilmesini talep ediyor.

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