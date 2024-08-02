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Gündem Malezya Başbakanı İbrahim'den Instagram'a sansür tepkisi!
Gündem

Malezya Başbakanı İbrahim'den Instagram'a sansür tepkisi!

Yeniakit Publisher
2024-08-02 15:01:00 -
Malezya Başbakanı İbrahim'den Instagram'a sansür tepkisi!

Türkiye'de BTK tarafından erişim engeli getirilen Instagram, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in şehit Haniye için yaptığı paylaşımı engelledi. Malezya Başbakanı sansüre tepki gösterdi.

Türkiye 'de Instagram kullanımına getirilen engel, içimizdeki siyonist sevicileri rahatsız ederken; dünya genelinde sansüre tepki gösteriliyor.

Meta'nın uyguladığı çifte standarttan nasibini alanlardan biri de Malezya Başbakanı Enver İbrahim oldu. İbrahim'in şehit Haniye için paylaştığı taziye mesajı Instagram tarafından silindi.

Başbakan İbrahim, Instagram'ın sansürüne tepki gösterdiği bir mesaj daha paylaştı. İbrahim mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu korkaklık gösterisine son verin ve baskıcı Siyonist İsrail rejiminin araçları olarak hareket etmeyi bırakın!"
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