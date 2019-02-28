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Malezya açıkladı: Uçan otomobil üreteceğiz

Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, uçan otomobil üretimi için taslak modelin hazır olduğunu belirterek, sene içinde ilk örneğinin tanıtılacağını söyledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:31
Malezya açıkladı: Uçan otomobil üreteceğiz

Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf, yaptığı açıklamada, uçan otomobilin taslak modelinin hazır olduğunu ve bu sene içinde ilk örneğinin tanıtılacağını bildirdi.

Projenin bu sene içinde bitmesinin gerçekçi bir hedef olduğunu belirten Rıdvan, "Bunu yapacak teknolojimiz var. Sadece projemizi hızlı uygulamaya geçirmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Güvenli ve düşük irtifada uçabilen bir uçak olacak''

Uçan otomobilin güvenli ve düşük irtifada uçabilen bir araba olacağını vurgulayan Rıdvan, "Bu projeyle insanları yeni teknolojiye sevk edecek bir ortam hazırlamak istiyoruz. Malezya'nın havacılık, insansız hava aracı ve yerli araba üretimi gibi alanlarda üretim kabiliyeti var. Bu özelliklerimizi kullanmamız lazım, çünkü üreten bir millet olmak istiyoruz." dedi.

Rıdvan ayrıca, uçan otomobil projesinin taslak model tasarlama maliyetinin 1 milyon Malezya ringgiti (245 bin dolar) olduğunu kaydetti.

Halk projeyi gerçekçi bulmuyor

Malezya halkı, sosyal medya üzerinden projeye eleştirel yorumlar getirirken, çoğu vatandaş, böyle bir otomobil üretiminin gerçekçi olmayacağını savundu.

Malezya, uçan otomobil projesinin yanı sıra üçüncü yerli otomobilini de üretmeyi planlıyor. Hükümetten geçen yıl yapılan açıklamada, yeni yerli araba projesinin 2022'de hayata geçeceği belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:31
  1. Malezya Girişim ve Kalkınma Bakanı Rıdvan Yusuf
  2. uçan otomobil

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah42 dk önce
    Onlarda da seçim var herhalde, böyle uçtuklarına göre. Biz de uçak gemisi, uzay gemisi falan yapacaktık 5-6 yıl önce.

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