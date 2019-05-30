Malezya ABD'ye resti çekti! "Huawei kullanmaya devam edeceğiz"

ABD ile Çin arasındaki Huawei krizi sürerken, Çin'e bir destek de Malezya Başbakanı'ndan geldi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin devi Huawei'ye yönelik ABD yaptırımlarına meydan okuyarak, “Huawei'nin ürünlerini ve ekipmanların mümkün olduğu kadar kullanacağız” dedi.

“Huawei, Amerikan teknolojisinden çok ileri düzeyde”

Tokyo'daki ekonomik bir forumda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Huawei, Amerikan teknolojisinde bile çok ileri düzeyde. Batı'ya Asya ülkelerinin yükselişini kabul etmesi gerekiyor” dedi.

“Huawei, Malezya'dan çok daha önemli bir araştırma ve geliştirmeye sahip, bu yüzden teknolojisini mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz” diyen Malezya Başbakanı, “ABD'nin düşmanlarını tehdit etmek yerine, Çin'in rekabetini kabul etmelidir” dedi.

“Malezya'da casusluk yapacak ne var”

ABD'nin, Huawei'nin Çin'e istihbarat sağladığı yöndeki suçlamalarına tepki gösteren Mahathir Muhammed, "Evet, casusluk yapıyor olabilirler ama Malezya'da casusluk yapacak ne var? Açık bir ülkeyiz” dedi.

ABD, Huawei'yi ticari sırları çalmak, bankaları dolandırmak ve kara para aklamakla suçlamasından sonra Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirmişti. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıklamıştı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.