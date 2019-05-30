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Malezya ABD'ye resti çekti! "Huawei kullanmaya devam edeceğiz"

ABD'nin yaptırımlarına meydan okuyan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Çin devi Huawei’nin ürünlerini ve ekipmanlarını mümkün olduğu kadar kullanacağız” dedi. Başbakan Muhammed ayrıca, Huawei’nin, Amerikan teknolojisinden bile çok ileri düzeyde olduğunu söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 15:46
Malezya ABD'ye resti çekti! "Huawei kullanmaya devam edeceğiz"

ABD ile Çin arasındaki Huawei krizi sürerken, Çin'e bir destek de Malezya Başbakanı'ndan geldi. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin devi Huawei'ye yönelik ABD yaptırımlarına meydan okuyarak, “Huawei'nin ürünlerini ve ekipmanların mümkün olduğu kadar kullanacağız” dedi.

“Huawei, Amerikan teknolojisinden çok ileri düzeyde”

Tokyo'daki ekonomik bir forumda konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, “Huawei, Amerikan teknolojisinde bile çok ileri düzeyde. Batı'ya Asya ülkelerinin yükselişini kabul etmesi gerekiyor” dedi.

“Huawei, Malezya'dan çok daha önemli bir araştırma ve geliştirmeye sahip, bu yüzden teknolojisini mümkün olduğunca kullanmaya çalışıyoruz” diyen Malezya Başbakanı, “ABD'nin düşmanlarını tehdit etmek yerine, Çin'in rekabetini kabul etmelidir” dedi.

“Malezya'da casusluk yapacak ne var”

ABD'nin, Huawei'nin Çin'e istihbarat sağladığı yöndeki suçlamalarına tepki gösteren Mahathir Muhammed, "Evet, casusluk yapıyor olabilirler ama Malezya'da casusluk yapacak ne var? Açık bir ülkeyiz” dedi.

ABD, Huawei'yi ticari sırları çalmak, bankaları dolandırmak ve kara para aklamakla suçlamasından sonra Trump yönetimi, Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'ye sert yaptırımlar getirmişti. ABD Ticaret Bakanlığı Huawei ve 70 bağlı ortaklığını kara listeye eklediğini açıklamıştı. Bu kararla hükümet onay vermeden, Huawei'nin ABD şirketlerinden parça ve teknoloji almasını yasaklanıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 15:46
  1. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed
  2. ABD ile Çin arasındaki Huawei krizi
  3. Malezya
  4. Huawei
  5. Huawei'ye büyük destek
  6. şok sözler
  7. Teknoloji

YORUM YAZ

  • Vatandaş Vatandaş 4 sa önce
    ABD CİA microsoft, whatsapp,google vasıtasıyla Zaten bu casusluğu yapıyor. Kendi yaptığı için rakiplerini bitirmek istiyor haydut devlet.
  • Alkan Alkan 4 sa önce
    MALEZYAYI KUTLUYORUM ABD KATIL ÜLKESINE KARSI TAVRINIZI CESURCA KOYUN ORTAYA KENDINI BILMEZ TERÖRIST ABD HER ÜLKEYE KENDI ISTEDIGI EMIRLERI YERINE GETIRMESI IÇIN ADETA BU DÜNYA BENDEN SORULUR BENIM DEDIGIM OLUR DIYEREK HER ÜLKEYI BASKI ALTINA ALMAYA ÇALISIYOR KENDINI BILMEZ DÜNYANIN VE MÜSLÜMANLARIN BAS TERÖRISTLERI BÖYLE ÜÇ BES ÜLKE DAHA RESTINI ÇEKSE ABD DENEN IBLIS KATIL ÜLKESI BIR DAHA BÖYLE EMIR VE BASKI YAPMAYA CESARETI KALMAZ ARTIK ABD TERÖRISTLERIN EMIR VE VESAYETLERI SON BULMASI LAZIM INSALLAH TÜRKIYE GIBI ÇIN GIBI RUSYA GIBI SIMDIDE MALEZYALI KARDESLERIMIZ. GIBI ÜÇ BES ÜLKE RESTINI ÇEKER RESTINI ORTAYA KOYARSA BU ABD HAINLERININ VE KATILLERIN FAZLA BASKI YAPMASI BIRAZ SIKAR ALISA GELMISLER DÜNYA BIZDEN SORULUR DIYEREK BU GÜNLERE KADAR YETER ARTIK IMANSIZLAR TERÖRIST PIÇLERI
  • At hirsizAt hirsiz4 sa önce
    Ula amerikadan dahabuyuk hirsiz mi var bu dunyada???. Petrolunu calar madenleri calar bilgilerini calar sinra kalkip millete hirsiz diyo at hirsizi!!
  • ka4ka44 sa önce
    zaten yasaklayan yokki huaweiyi,ama kullanabilirsen kullan,androidsiz ve bagzi appleri olmadan bi ise yaramaz, o yüzden baska bir platform yapmaya basladilar.

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