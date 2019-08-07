Maldini ailesinin son temsilcisi Daniel Maldini! 17 yaşında Milan için top koşturacak

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

AC Milan'ın kadrosuna yeni kattığı Daniel Maldini, efsane kırmızı-siyah formayı yıllarca terleten dedesi Cesare Maldini ve babası Paolo Maldini’den sonra bu formayı giyen üçüncü kuşak oldu. 17 yaşındaki Maldini, Milan’ın Amerika Birleşik Devletleri kampında, Kansas şehrinde Bayern Münih'e karşı oynadığı hazırlık maçında, Milan formasıyla ilk kez boy gösterdi. Genç oyuncunun, 1980'lerden itibaren otuz yıl boyunca yedi Serie A Şampiyonluğu ve beş Şampiyonlar Ligi kupası kazanan babası Paolo Maldini'nin izini sürmesi bekleniyor.

Daniel Maldini’nin babası ve dedesi savunma oyuncusuydu

Milan’ın tarihinde gerilere gittiğimizde, Maldini ailesinin dedesi Cesare Maldini karşımıza çıkıyor. 1953 ve 1960 yılları arasında tam 13 yıl kırmızı-siyahlı ekip için oynayan dede Cesare, Milan ile dört lig şampiyonluğu ve bir Avrupa Kupası kazandı. Cesare Maldini’nin oğlu olan Paolo Maldini de babası gibi bir savunma oyuncusuydu. Milan’ın 17 yaşındaki oyuncusu ve Maldini ailesinin son temsilcisi Daniel ise hücum oyuncusu olarak forma giyiyor.

17 yaşındaki genç Daniel Maldini, Polonyalı golcü Krzysztof Piątek ve İspanyol Samu Castillejo ile birlikte Bavyera ekibine karşı oynanan maçta iyi bir görüntü sergiledi. 10 numara pozisyonunda oynayan Daniel, hızı ve çalımları ile dikkat çekiyor. Genç oyuncunun en büyük hedefi ise ülkesi için oynamak.

“Dedem ve babam gibi olmak istiyorum!

Milan altyapısına çağrılmasının ardından konuşan Daniel Maldini, “Milan formasını onurlandırmak istiyorum ve en büyük hayalim bir gün büyükbabam ve babam gibi üst düzey seviyeye ulaşmak.” ifadelerini kullanmıştı. Babasının kendisine futbol konusunda yardımcı olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Her zaman babamdan yardım ve tavsiye aldım. Daima ayaklarımı yerde tutmamı ve sahada daima konsantre olmam gerektiğini söyledi.” dedi. 18 yaşın altında olan ve İtalya A Milli Takımı formasını henüz giyemeyen genç orta saha oyuncusu, aynı zamanda ülkesi için de oynamak istiyor. Çok iyi bir İlk dokunuşa sahip olan hızı ve çalım yeteneği ile dikkat çeken genç yıldız pozisyonuyla ilgili ise, "Benim pozisyonum takım için savunmadan çok hücuma yönelik. Orta saha oyuncusu veya gol atmayı düşünen bir 10 numarayım.” dedi.

Milan Primavera’da oynayan genç oyuncu, yeteneğiyle göz dolduruyor!

Maldini, ünlü kulübün B takımı olan AC Milan Primavera'nın başrollerinden birisiydi. Her ne kadar B takım ile bir alt lige düşmüş olsa da Maldini'nin yeteneği, onun içinden çıkılması zor bir oyuncu grubu arasından sıyrılmasını sağladı. Genç yıldız Daniel Maldini, AC Milan Primavera’nın öne çıkan yıldızları arasındaydı. Daniel Maldini, AC Milan'ın genç takımı ile çıktığı 22 maçta dokuz gol attı. Organizasyonda mücadele eden takımı için 22 maçta etkileyici dokuz gole imza atan futbolcu, antrenörler tarafından turnuvanın en iyi performans gösteren futbolcusu seçildi.Cesare ve Paolo Maldini gibi Milan efsanelerin ardından genç Maldini'den beklentiler çok yüksek. Ancak kanında böyle bir futbol geni taşıyor olması, selefleri gibi San Siro'yu aydınlatma şansına kesinlikle sahip olduğunu gösteriyor.