Malazgirt’te ‘Kariyer Günleri’ etkinliği

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesinde ‘Kariyer Günleri’ etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu (Sağlık) Lisesi Müdürü Dinçer İpek tarafından 3 yıl önce başlatılan ve geleneksel hale getirilen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğinin bugünkü konuğu, Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ejder Kamil Öztürk oldu. Başhekim Ejder Kamil Öztürk, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinden İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesine uzanan başarı öyküsünü anlattı. Öztürk, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, sorularını cevapladı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başhekimi Öztürk, “Bugün öğrencilerimize kısaca kendimizden söz ettik. Bu çok önemli ve bir o kadarda meşakkatli doktorluk mesleğinin zor ve güzel yanlarını anlattık. Bu mesleği seçmemdeki amaçlarımdan söz ettik. Doktorluk eğitimin uzun ve bir o kadarda zahmetli yanlarını anlattık. Soru cevap şeklinde öğrencilerimizin kafalarındaki tüm sorulara cevap vermeye çalıştık. Ayrıca eğitim hayatları boyunca derslerine çok çalışmaları gerektiğini dile getirdik. Bizleri dinlemeye gelen tüm öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek ise, “Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ejder Kamil Öztürk, öğrencilerimize her konuda aydınlatıcı bilgiler verdi. Bu kariyer günlerini yapmamızdaki en büyük sebeplerden biri de, buradan mezun olan çocuklarımızın ileride meslek seçmelerinde, kendilerine çok güzel bir yol çizmelerine olanak sağlayacağını düşünüyorum. Bizleri kırmayarak ‘Kariyer Günleri’ etkinliğimize katılan Malazgirt Devlet Hastanemiz Başhekimi Uzman Dr. Ejder Kamil Öztürk Hocama çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.