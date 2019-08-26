Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı

MUŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna ilişkin, "Şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz." dedi.

Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen "Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda halka hitap etti.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, siyasette makamların, mevkilerin, unvanların gelip geçici olduğuna, geride bırakılan eser, başarı ve fedakarlıklarla kalıcılığın sağlanacağına dikkati çekti.

"Ecdat yeri geldiğinde canını, yeri geldiğinde canından aziz bildiği evladını feda etmiştir." diyen Erdoğan, güvenlik güçlerinin hayatları pahasına bir mücadele içinde bulunduğunu ifade etti.

Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe-3 harekatlarını hatırlatan Erdoğan, içeride ve dışarıda teröristleri inlerine kadar kovaladıklarının altını çizdi.

Allah'tan rahmet dilediği şehitlerin hiç kimseyle mukayese edilemeyeceğini vurgulayan, "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz." ayetini okuyan Erdoğan, şehitlerin Hz. Muhammed'e komşu olduğunu dile getirdi.

Kendisinden başlayarak tüm yöneticilerin Türkiye'ye hizmet için çalıştığını söyleyen Erdoğan, bu mücadeleye destek verenlerin de ciddi fedakarlık yaptığının farkında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gök kubbede hoş bir seda bırakmak istediklerini aktardı.

Malazgirt'in konumuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malazgirt'in hemen aşağısı Van Gölü'dür, Van Gölü'nden bir tarafa doğru giderseniz nice sarp dağları aşarak Irak'a, diğer tarafa doğru giderseniz önce dağları ardından uçsuz bucaksız ovaları aşarak Suriye'ye ulaşırsınız. Sultan Alparslan'dan sonra nice kumandan bu güzergahları takip ederek zaferlere yürümüştür. Bugün de terör örgütleriyle ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizin zaferlerini inşallah Malazgirt'te hep birlikte kutlamaya devam edeceğiz."

- "Yolumuzdan alıkoyamayacaktır"

Suriye'de, Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan hat boyunca güvenli bölge oluşturma çabalarında yavaş yavaş mesafe alındığını bildiren Erdoğan, "Bölgedeki hesapların karışıklığı ve sinsi tuzakların çokluğu bizi asla yolumuzdan alıkoymamıştır, alıkoyamayacaktır." dedi.

Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı ile güvenlik güçlerinin de bu yolda çalışmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "dokunulamaz, girilemez, çözülemez" olarak görülen sorunlar gibi Fırat'ın doğusundaki meselenin de milletin, ülkenin hassasiyetlerine uygun şekilde çözüleceğinin altını çizdi.

- "Kara birliklerimizin bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz"

Bu konuda da önceliklerinin diplomasi, diyalog, uzlaşma ve iş birliği olduğuna işaret eden Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Şayet bu zeminde bir netice alabilirsek ne ala, böylesi herkes için daha kazançlı bir yol olur ama isteğimiz dışında bir yola zorlanır veya oyalanmaya kalkılırsak, tüm hazırlıklarımız tamamdır. Kendi planlarımızı hayata geçiririz. Şu anda SİHA'larımız, İHA'larımız ve helikopterlerimiz bölgeye girdi. Sınırlarımıza yakın yerlerdeki tahkimatlar imha ediliyor. Çok yakında kara birliklerimizin de bölgeye giriş yapmasını bekliyoruz. Hava ve kara unsurlarımızla sınırlarımızın ötesine geçtiğimizde, durumu çok daha yakından görme ve sürecin geleceğini belirleme imkanına kavuşacağız. Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum."

Erdoğan, İdlib tarafında da rejimin ihlallerinden kaynaklanan sıkıntılar olduğunu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile meseleyi istişare ettiklerini, yarın da Rusya'ya gideceğini dile getirdi.

Bu sıkıntıları da kısa sürede ortadan kaldıracaklarını ifade eden Erdoğan, Irak tarafından da önemli adımlar attıklarını belirtti.

"35 yıldır ülkemize yönelik saldırıların merkezi olarak kullanılan bölgeleri kalıcı şekilde güvenli hale getiriyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Pençe harekatlarının, operasyonlarının sebebinin de bu olduğuna dikkati çekti.

- "Kimse bizi engelleyemez"

Irak Merkezi Hükümeti ile kuzeydeki yönetim yanında İran ile de iş birliği halinde yürütülen operasyonların herkes açısından olumlu neticeler doğuracağını vurgulayan Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Kimse bizi oralarda engelleyemez, engelleyemeyecektir." diye konuştu.

Tüm çalışmaların kararlılıkla süreceğinin altını çizen Erdoğan, bunların yanı sıra ekonomiden alt yapıya kadar her alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yatırımları kesintisiz devam ettirdiklerini söyledi.

Artvin Yusufeli Barajı inşaatındaki incelemeleri hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eskiden "Su akar, Türk bakar", şimdi ise "Su akar, Türk yapar" denildiğini belirtti.

"Sultan Alparslan'ın kapısını açtığı bu vatana layıkıyla hizmet etmek şerefini bizlere bahşeden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanan Erdoğan, düşmanın üzerine imanından aldığı güçle yürüyen ecdadı selamladı.

Şehitleri, gazileri anan Erdoğan, görevde olan güvenlik güçlerine de başarı diledi.

- Notlar



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği tarafından gösteri sunuldu.



Eski Türk devletlerinin bayraklarıyla donatılan tören alanındaki vatandaşlara su ve Türk bayrağı dağıtıldı.



Platformun arkasında "Basmadığın toprak senin değildir Malazgirt Anadolu'nun fethinin 948. yıl dönümü" , hemen üzerinde ise "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" yazılı bir pankart yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması boyunca mehter takımı ve tarihte kurulmuş Türk devletlerini temsilen askerler, platformda hazır bulundu.



Konuşmasının sonunda Erdoğan'a, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından tablo ve flama hediye takdim edildi.



Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.

(Bitti)











