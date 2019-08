Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı

MUŞ (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz" dedi.

Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen "Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü Kutlama Programı"nda halka hitap etti.

Gençlerden 2023 hedeflerine sahip çıkmalarını, 2053 vizyonunda Fatih'e layık evlat olmalarını, 2071'de Sultan Alparslan'ın manevi mirasını zirveye taşımalarını isteyen Erdoğan, "Gençler, Hz. Ömer'in adaleti ve Hz. Ali'nin cesaretiyle yolumuza kararlılıkla yürüyor muyuz? Gençler, unutmayın, Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale ruhunu yaşatmakta kararlı mıyız?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, gençlerdeki azim ve kararlılığın geleceğe güvenle bakmayı sağlayan en büyük teminat olduğunu vurguladı.

Bugün Türkiye'nin tarihinden aldığı güçle her alanda büyük bir mücadele içinde olduğunu belirten Erdoğan, bu mücadelenin sıradan bir mücadele olmadığına dikkati çekti. Erdoğan, "Bu mücadele öyle kutludur ki, her türlü hesabın üzerindedir. Öyle olmak durumundadır." diye konuştu.

- Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Darbe girişimi sırasında, ülkeyi işgale yeltenen FETÖ'cü hainlerin, hayatları dahil her şeylerinden vazgeçen bir milleti ve onun temsilcilerini Malazgirt Ovası'nda olduğu gibi karşılarında bulduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte aynı kadro bugün Malazgirt Ovası'nda. Burada, 15 Temmuz darbe girişimindeki dik duruşu başta olmak üzere ülkemizin menfaatine olan her konudaki samimi desteği için huzurlarınızda Sayın Bahçeli'ye ve heyetine teşekkürü şahsım, milletimi adına bir borç biliyorum. Aynı şekilde bu mücadele bizimle birlikte olan diğer partilerden ve toplumun her kesiminden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Darbe gecesi bir araya gelen bu kadro ülkemize ve milletimize yönelik her tehdide, her saldırıya karşı tek bir yürek, tek bir beden hep birlikte yol yürümeye devam ediyoruz."

Erdoğan, bu kutlu mücadelenin içinde yer almayanlar bulunduğunu ifade ederek siyasette, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda farklı tercihlerin saygıyla karşılanacağını, ancak konu ülkenin ve milletin bekası olduğunda başka saflarda yer almanın saygıya layık bir tarafı olmadığının altını çizdi.

Erdoğan, "Türkiye terör örgütleriyle mücadele ederken siz, söyleminiz ve davranışınızla onların değirmenlerine su taşırsanız bunun adı başka bir şey olur. Kardeşlerim bizler milletimizin menfaati için Türkiye-Suriye sınırı boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçalamak için var gücüyle çalışırken siz bu tuzağı kuranların arkasından giderseniz, bunun adı başka bir şey olur." ifadelerini kullandı.

- "Sen bitmişsin, tükenmişsin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'nin Ortadoğu'da ne işi var?" dediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bizlere ülkemizin güneyinden taciz atışları yapılacak, saldırılacak, 'Bizim orada ne işimiz var?' Sen bu işleri anlamıyorsun, anlamayacaksın. Biz oradayız, orada olmaya devam edeceğiz. Bir taraftan 'Atatürk'ün partisiyiz' diyeceksin öbür taraftan Misakımilli nedir, bunu bilmeyeceksin. Önce aç da tarihi bir oku. Türkiye Doğu Akdeniz'de siyasi, ekonomik ve askeri olarak yakın tarihinin en çetin mücadelesini verirken siz karşı tarafın ağzıyla konuşursanız, bunun adı da başka bir şey olur. Biz Adana Mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Bugün ülkemizde CHP ve onun artık eş kuruluşu haline gelen bölücü örgütün destekçisi partinin yaptıkları işte tam olarak budur. Dağda teröristin, denizde Rum'un, havada rakiplerimizin ve diğer tüm platformlarda karşımızda her kim varsa onun yanında yer alarak bu ülkenin partisi olunamaz. Bakınız dün Trabzon'da CHP yönetimine samimi bir çağrı yaptım. Bu partiyi yönetenlerin yerli ve milli çizgiye gelmesini zor görüyoruz. Ama bu partiye oy veren vatandaşlarımızın mesajlarımızı aldıklarına inanıyorum. 'İşte Ege'de Amerika var, İngilizler var, Fransızlar var, şu var bu var, ama orada tek ülke yok', öyle diyor, Bay Kemal. Kimmiş o? Türkiye orada yokmuş. Herhalde bu zat bakar kör. Bizim orada sondaj gemilerimiz var, bizim orada sismik araştırma gemilerimiz var. Dört gemi şu anda bu çalışmayı yapıyor. Bizim orada fırkateynlerimiz var. Bizim orada silahlı hava araçlarımız her an hazır vaziyette. Denizden, karadan her şeyimizle hazırız. Bunu görmüyor. Ama bir şeye daha üzülüyorum. Nedir o? Fatih, Yavuz, devasa ay yıldızlı bayrağımız var. Bay Kemal herhalde bizim ay ve yıldızımızı da bilmiyor. İşte alanda var. Öğreteceğiz, bunu da öğrenecek. İşte lafla 'Biz Atatürk'ün partisiyiz demek olmaz. Sen bitmişsin, tükenmişsin. Üç dört tane belediye almakla bir yere varılmaz. İnşallah benim milletim şu anda bizim Doğu Akdeniz'de neler yaptığımızın hesabını soracak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan kritik süreçte milletin her bir ferdinin desteğine ihtiyaçları olduğunun altını çizerek, "Ülkemizin gelecek bir asrının belirleyicisi olacak gelişmelerin yaşandığı dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, hangi saikle olursa olsun hiç kimsenin milletimizin birliğini, beraberliğini bozacak davranışlar sergilemeye hakkı yok." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)