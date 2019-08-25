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Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:- "Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir"

25 Ağustos 2019 Pazar 14:31
Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü

TBMM (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir." ifadesini kullandı.

Akçay yaptığı yazılı açıklamada, ağustos ayının Türk milletinin zafer ayı olduğunu belirtti.

Anadolu’yu Türk milletinin ebedi yurdu haline getiren Malazgirt Zaferi'nin de yine bir Ağustos ayında 26 Ağustos Cuma günü büyük komutan Alparslan’ın öncülüğünde kazanıldığına işaret eden Akçay, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de akışını değiştiren önemli bir dönüm noktasıdır. Malazgirt Zaferi sıradan bir zafer olmayıp, Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen, Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran en kutlu destanlardan biridir.

Destan şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bu kutlu zaferi Malazgirt Marşı'ndaki mısralarında çok güzel anlatır; 'Aylardan Ağustos, günlerden Cuma/Gün doğmadan evvel iklim-i Rum'a/Bozkurtlar ordusu geçti hücuma/Yeni bir şevk ile gürledi gökler/Ya Allah, bismillah, Allahuekber.'

Tekbirlerle, dualarla kazanılan bu zaferle birlikte Anadolu coğrafyası, İslam dünyasıve Türk milleti için yeni bir devir başlamıştır. Milletimiz bu topraklarda önce Selçuklu, sonra Osmanlı gibi iki cihanşümul devlet kurmuş en sonunda da bu kutlu yürüyüşü Türkiye Cumhuriyeti'yle taçlandırmış, adaletin, medeniyetin timsali olmuş, zaferden zafere koşmuş, ilayı kelimetullah nizami alem ülküsüyle, kurduğu gönül köprüsüyle sadece toprakları değil gönülleri de fethetmiştir."

Bu büyük zaferin üstünden geçen 948 yılda Türk milletinin büyük zaferlere ulaştığı gibi, pek çok badireler de atlattığını vurgulayan Akçay, " 'Türkleri geldikleri yere göndereceğiz' diyenlere canını kanını feda ederek, sahip olduğu yurdunu türlü hilelerle koparmak isteyenlere, kimi Haçlı kalıntılarına bin yıllık kardeşliğinden aldığı güçle karşı koymuş, ecdadının mirasına sahip çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Erkan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimiz bugün de atalardan yadigar kalan bu mübarek toprakların dirlik ve birlik içinde dimdik ayakta kalması için aynı inanç ve azmi yüreğinde taşımakta olup,kendi kanıyla sulanan, imanıyla kazanılan bu toprakları bölmeye, parçalamaya ülke içinden ülke, devlet içinden devlet çıkarmaya çalışan ihanet odaklarına geçit vermeyecektir. Türk milleti, Malazgirt Zaferi'nden bu yana bin yıldır Anadolu topraklarında dalgalandırdığı bayrağı hiçbir engel tanımadan dalgalandırmaya devam edecektir. Bu duyguyla Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutluyor, Anadolu’yu ebedi Türk yurdu yapan Sultan Alparslan'ı, onun yiğit kumandan ve askerlerini hayırla yad ediyorum."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:31
  1. "Malazgirt zaferi sıradan bir zafer olmayıp
  2. Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tescilleyen
  3. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinlikleri
  4. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay:

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