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Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:59
Malazgirt Zaferi etkinlikleri son buldu

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü etkinlikleri düzenlenen gösterilerle son buldu.


Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi kutlamalarının Ahlat ayağı, Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenlerinin gösterileriyle son buldu. Ahlat’ta düzenlenen son etkinlikle ilgili bilgi veren Simav Sarı ve Mor Zeybekler Yarenlerinin Büyük Yaren Başı Rıza Mert, Kütahya’nın Simav ilçesinden kendi kültürlerini bölge insanına tanıtmak amacıyla geldiklerini belirtti. Gösterilerin kendi yöresel folklor oyunları olduğunu ifade eden Mert, “Yaren günleri ve bu tür etkinliklerde eserlerimizi icra etmekteyiz. En son burada sergilenen oyunumuz ise baskın zeybeğiydi” dedi.


Malazgirt Zaferi kutlamaları yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Muş’un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Erdoğan’ın yarın Ahlat’ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:59
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