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Malazgirt Şehitleri için fener alayı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi.

24 Ağustos 2018 Cuma 21:58
Malazgirt Şehitleri için fener alayı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında "Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı gerçekleştirildi.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da katılımıyla 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan fener alayı, Ulu Cami önünde sona erdi.

Vatandaşların 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak tekbir getirdiği, atlı birlikler ile mehter takımının da katıldığı yürüyüşe, çevredekiler alkışlarla destek verdi.

Ardından, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'i fethettiğinde okuduğu dua edildi.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, pazar günü Malazgirt'te Sultan Alpaslan'ın huzurunda dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın Ahlat'ta binlerce yıllık Selçuklu Mezarlığı'nda dua edeceğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Şehitlerimize Kur'an-ı Kerim tilavet edecek, sonra Malazgirt'e gideceğiz. Orada tek milletin, tek bayrağın, tek devletin, tek vatanın ne olduğunu bütün dünyaya 81 milyon olarak hep birlikte haykıracağız. Cumhurbaşkanımızın deyimiyle o gün binlerce yıl önce Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı meydanda 7 düvele meydan okuduğumuz şu zamanda, 7 düvelin ekonomik terörle, terör örgütleriyle üzerimize geldiği bu dönemde, dünyaya bir kez daha haykıracağız, 'milleti bölemeyeceksiniz, vatanımızı işgal edemeyeceksiniz, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaksınız."

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 21:58
  1. Sultan Alparslan
  2. Malazgirt
  3. Bitlis
  4. Malazgirt şehitleri
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