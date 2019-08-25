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"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı

Muş’un Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:38
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı

Muş’un Malazgirt ilçesinde "Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında "Malazgirt şehitleri" anısına Yılankıran Caddesinden 1071 Zafer anıtına kadar fener alayı gerçekleştirildi.


Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Muş Millet Vekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Belediye başkanı Feyat Asya, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, Türkiye İzciler Federasyonu izcileri, STK’lar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yılankıran Caddesinde başlayan fener alayı, 1071 Zafer Anıtında sona erdi.


Vatandaşların 300 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak tekbir getirdiği, Türkiye İzciler Federasyonu izcileri, çok sayıda vatandaşın ve mehter takımının da katıldığı yürüyüşe, çevredekiler alkışlarla destek verdi.



“Bugün Türkler olarak buradayız, Kürtler olarak buradayız”


Fener Alayının ardından Malazgirt 1071 etkinlik alanında Malazgirt halkına seslenen Okçular Vakfı Başkanı Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, ”Sultan Alparslan’ın torunları, Selahattin Eyyübi’nin torunları 1071 Malazgirt Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz şeref verdiniz. Bugün Türkler olarak buradayız, Kürtler olarak buradayız. Tek millet olarak buradayız. Tek devlet olarak buradayız. Kimse bizi bölemeyecek. Bin yıldır buradayız; kardeşiz, Allah birliğimizİ daim etsin” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:38
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