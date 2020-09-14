"Malazgirt Savaşı Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma" projesi

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" kapsamında, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden kente gelen bilim insanlarıyla buluştu.

MŞÜ Senato Salonu'nda akademisyenlerle bir araya gelen Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kültür Bakanlığının himayesinde yürüttükleri projeye 10 üniversiteden 30 akademisyenin katkı sunduğunu belirtti.

Akademisyenlerle bölgede ilk kez böyle önemli bir projeyi başlattıklarını vurgulayan Polat, "Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Projenin neticelenmesi durumunda, özellikle Sultan Alparslan ve 1071 Malazgirt Zaferi'yle ilgili Türkiye'de keşif sayılabilecek sonuçlara ulaşılabilir. Projenin bir başka adımına da başladık. Nasip olursa projeyle ilgili ciddi bir belgesel çekilecek. Duayen belgeselcimiz Coşkun Aral'ı burada ağırlamaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

- "100'ün üzerinde mezar tespit ettik"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çevik ise projenin, Malazgirt Savaşı'nın noktasal olarak nerede cereyan ettiğinin tespit edilmesi bağlamında, Malazgirt'in tarihsel kimliğini de ortaya koyma amacına matuf olduğunu aktardı.

Bir ve ikinci etabını tamamladıkları projenin üçüncü etabına başladıklarını dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

"Üçüncü etap çalışma çok heyecanlı. İkinci etabın sonlarına doğru yüzey araştırmasında Malazgirt Şehitliği olabileceğini değerlendirdiğimiz Müslüman mezar alanı belirledik. Malazgirt'in Örenşar köyü sırtında 1800 rakımlı tepede, yöre halkının da türbe ve ziyaret tepe dediği hatta Sultan Alparslan'ın kız kardeşinin ziyareti olduğuna inanılan alanda 100'ün üzerinde mezar tespit ettik. Bu etapta Hacettepe Üniversitesinden arkadaşlarımızın katılımıyla yarından itibaren kazı çalışmalarına başlayacağız. Sultan Alparslan'ın şehitlerini ve şehitlerimizi bulmayı umuyoruz. Bu projenin en önemli aşamalarından biri olacak. Savaşın geçtiği yeri ve tabii ki şehitlerimizi bulmak için yapılan bir çalışma"

Çevik, projenin, hem ülkede ilk kez savaş arkeolojisi yapılması hem de dijital arkeoloji denilen tarihsel geçmişi ete kemiğe büründüren görsel sunuma da hazırlaması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Projenin bu etabının da verimli geçeceğine inandığını ifade eden Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demir çağından Urartu dönemine, Selçuklu ve Osmanlıya kadar pek çok tarihsel katmanı sahada tespit edip raporluyoruz, akademik anlamda yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Böylece sadece Malazgirt Savaşı'nın yerini tespit etmek değil, bir kültür envanteri de çıkarmak istiyoruz. Bu işe odaklanacak bir birim gerekiyor. MŞÜ'deki Araştırma Uygulama Merkezi'nin bir enstitüye dönüştürülmesini arzuluyorum."

- "Savaş arkeolojisi üzerine belgesel yapacağız"

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral da dünyada benzeri birkaç ülkede olan savaş arkeolojisi üzerine bir belgesel yapma fırsatını bulmak istediğini belirtti.

Bu projenin tamamlanmasının savaş arkeolojisi belgeseline katkısı olacağına değinen Aral, "Savaşı tanımayan barışı sağlayamaz. Burada önemli olan Türklerin, Anadolu'ya girdiklerinde bu coğrafyadaki varlıkları ve ardından bıraktıkları bu değerli mirasın ne olduğunu ve nasıl başladığını somut verilerle ortaya koymak. Ciddi bir çalışma. Bu inanılmaz bir fırsat. Bu salt bir savaş arkeolojisi çalışması değil, aynı zamanda milyonlarca yıllık yeryüzünün son 1-2 milyon yıllık değişiminde, bu topraklarda yaşananların da bir belgesel ve envanteri çıkacak. Bölgenin kaderini değiştirecek bir çalışma olacak."