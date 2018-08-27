Malazgirt, Mekke Kudüs demektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki bakanlarla Malazgirt Zaferi’nin 947. yıl dönümü kutlama programı kapsamında ilk önce Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret ederek ecdada dua etti. Burada toplanan vatandaşları selamlayarak kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Sultan Alparslan’ın otağını kurduğu Ahlat’tan Malazgirt’e yürüdüğünü belirterek, “Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar, bizler bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça Allah’ın izniyle çok daha farklı bir şekilde inşallah 2023’e yürüyeceğiz, 2053’e yürüyeceğiz ve 2071’e yürüyeceğiz” dedi. Ardından Muş’un Malazgirt ilçesine geçen Erdoğan, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni’nde halka hitap etti.

MALAZGİRT RUHUNU DİRİ TUTMALIYIZ

Muş başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından Malazgirt Ovası’na gelenlere selamlarını ileten Erdoğan, Kurban Bayramı’nı da bir kez daha tebrik ettiğini söyledi. Erdoğan, şunları dile getirdi: “Malazgirt, öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir; sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz, Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmakla kalmadık. Biz Malazgirt’te aynı zamanda millet olduğumuzu hem de nasıl bir millet olduğumuzu cümle aleme ilan ettik. Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz.”

ANADOLU BENTTİR, YIKILMAMALI

Anadolu’nun bir bent olduğunu, bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu ne Afrika ne Orta Asya ne Balkanlar ne de Kafkasya’nın kalacağını vurgulayan Başkan Erdoğan şöyle devam etti: “Üzerlerindeki Anadolu denen ulu çınar gölgesi kalkan tüm bu coğrafyalar her türlü tehdide, tehlikeye, istiskale, işgale açık hale gelir. Türkiye, tıpkı buz dağının görünen yüzü gibi gerisindeki koskoca bir medeniyetin, koskoca bir tarihin, koskoca bir insanlığın sorumluluğunu taşıyor.”

Gençlere “Sizleri Akif’in hayalindeki Asım’ın nesli olarak görüyorum” diye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

TÜRKİYE, MÜSLÜMANLARIN HAMİSİDİR

“Mekke’ye, Medine’ye sahip çıkın. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs’e sahip çıkın, Hazreti İbrahim’in, Hazreti Muhammed’in, Hazreti Ömer’in, Selahaddin Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Selim Han’ın emaneti bu şehri gözünüz gibi koruyun. Selçuklu’ya sahip çıkın, Osmanlı’ya sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Sizler hem bu milletin hem bu ümmetin hem de tüm insanlığın umudusunuz. Türkiye demek, tüm Müslümanların hamisi, umudu demektir. Dünyada Batı ile doğrudan teması olup da her alanda bu kadar iç içe geçip hala kimliğini, özgürlüğünü koruyabilen tek ülke biziz. Mazlum toplumlar, bunun için Türkiye’ye bu kadar değer veriyor.”

BAHÇELİ: BİZANS VARSA BİZ DE VARIZ!

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı alanında düzenlenen törene katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şark meselesiyle denediler, başaramadılar. 15 Temmuz’da da denediler, yine hüsrana uğradılar. Aslında Malazgirt’in hesabını görmek istiyorlar. Dün amaçlarına ulaşamadılar, Allah’ın izniyle yine ulaşamayacaklar. Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağız” dedi. Coşkulu kalabalığa hitap eden MHP Lideri Bahçeli, şöyle devam etti:

OYUNLARI DEĞİŞMİYOR

“Zaman geçse de aktörler değişse de Bizans’ın kalıntıları, Bizans’ın varisleri Malazgirt’in intikamını almak için kuyruğa giriyorlar. Mazisi 947 yılı bulan mağlubiyeti hazmedemiyorlar. Bu nedenle komplo üstüne komplo tezgahlıyorlar. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir. Siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir. Kur oyunları Bizans yöntemidir. Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız. Bilmeyen varsa ikazen söyleyeyim, taarruz ruhu Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır. Malazgirt’te yendiklerimiz, İzmir’de denize döktüklerimiz tekrar hıyanete teşebbüs ederlerse, işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm seçeneğini masaya koyup, can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız.”

YILDIRIM: KİMSE BİRLİĞİMİZİ BOZAMAZ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, “Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar şunu bilsin ki, özümüz o kadar sağlamdır ki asla bunu başaramayacaklar” dedi. Erdoğan ve Bahçeli ile birlikte Muş’taki Anadolu’nun Fethi Malazgirt 1071 Töreni’ne katılan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Muhataplarımıza, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek, ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum. Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar. Büyük Türkiye’de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi alçak hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir.”