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Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:58
Malazgirt etkinliklerine Kırgızlar damga vurdu

Bitlis’in Ahlat ilçesinde devam eden Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü kutlamalarına, yıllardır Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu.


Çarho mevkiinde kurulan etkinlik alanı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Alanda çadır kuran Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşayan Kırgız Türkleri damga vurdu. Yaklaşık yarım asırdır ilçede yaşayan ve kültürlerini hala sürdüren Kırgız Türkleri, kendilerine has kostümleriyle büyük beğeni topluyor. Alanda çadır kuran ve burada kültürlerini tanıtan Kırgız Türkü Faruk Tanyeli, “Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir Mahallesi’nde yaşıyoruz. Buraya katılımcı olarak geldik. Kırgız Türklerinin Ulupamir’de yarım asırlık bir geçmişi var. Yöresel kıyafetlerimizi giyerek fotoğraf çekineceği bir alan olarak oluşturduk. Buradaki her bir kıyafetin kendisine göre bir hikayesi vardır. Geçmişte Asya Hun’dan başlayıp son dönem Selçuklulara kadar olan zırhlarımız var. Bu zırhlar orijinal olarak üretilmiştir. Burada bir taraftan fotoğraf çekinirken, diğer taraftan giysilerle ilgili bilgi ediniyorlar. Cuma gününden bu yana yoğunluk artarak devam ediyor” dedi.


Önemli misafirlerinin ağırlandığı ve yemek servisinin yapıldığı büyük han çadırından görevli Açelya Şanlı ise, çadırın tamamen Kırgız kültürüne göre tasarlandığını dile getirdi. İlginin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Şanlı, gelen ziyaretçilerin fotoğraf çektiklerini söyledi.


Erciş Ulupamir’den gelerek alanda stant kuran Aysel Aytaç da, yöresel ürünlerini tanıttıklarını ve imal ettikleri giysilerin ise satışını yaptıklarını ifade etti.


Kırgız Türklerine ait yöresel giysiyi giyip fotoğraf çektiren Sinem Güneş ise, Edirne’den gelerek etkinliklere katıldığını belirtti. Çok gururlu hissettiğine dikkat çeken Güneş, alanın efsane olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 14:58
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