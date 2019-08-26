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Malazgirt esnafında Cumhurbaşkanlığı bereketi

Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
Malazgirt esnafında Cumhurbaşkanlığı bereketi

Muş’un Malazgirt ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 948. yıldönümü etkinlikleri sebebiyle ilçeye gelen misafirler sayesinde ilçede Cumhurbaşkanlığı bereketi yaşanıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı 26 Ağustos Zafer bayramı için ilçeye gelen vatandaşlar, çarşı merkezine adeta akın ettiler. Yüz binlerce kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dinlemek için Malazgirt ilçesine akın etmesi ile ilçe merkezinde adeta adım atacak yer kalmadı. İlçede lokanta çalıştıran esnaflar, taksici esnafı, çay ocakları ve kahvehaneler tıklım tıklım dolu. Çarşısı esnafı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesi ilçede adeta bayram sevinci yaşandığını söylediler. Çarşı esnafları, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilçemize gelmesi ve tarihimize sahip çıkması çok güzel bir duygu. Buraya akın akın Cumhurbaşkanı sevdalıları geldi. İlçemize yüz binlerce vatandaşımızın gelmesi ilçemizde tüm esnaflarımızın yüzünü güldürdü. Cumhurbaşkanımız sayesinde çok şükür işlerimiz yoğunlaştı. Cumhurbaşkanımıza ilçemize sahip çıktığı için, kendinse dualarımızı ve sevgilerimiz sunuyoruz” dediler


Malazgirt çarşı merkezine Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden insanları bir arada görmek mümkün. Çarşı merkezi çıkan yollar ile Malazgirt Zafer Anıtına giden tüm yollarda uzun araş kuyrukları oluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek için gelen vatandaşlar araçlarını yol kenarlarına park ederek, etkinliklerin yapıldığı alana yürüyerek gitmeye çalıştılar. İlçe merkezini dolduran vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ilçeye geldiklerini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 13:47
  1. doğa

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