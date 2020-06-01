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Malavililer Kovid-19'a yakalanmaktan daha çok açlıktan endişe duyuyor

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:31:27 -
Malavililer Kovid-19'a yakalanmaktan daha çok açlıktan endişe duyuyor

İSTANBUL (AA) - Afrika’nın güneyindeki Malavi'de halkın büyük çoğunluğunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmaktan daha çok açlıktan endişe duyduğu bildirildi.

Malavi merkezli Kamuoyu ve Araştırma Enstitüsünce (IPOR) yapılan araştırmada farklı yaş gruplarındaki kesimlere salgın sırasında nelerden endişe duydukları soruldu.

Ankete katılanların yüzde 81'i virüse yakalanmaktan daha çok açlıktan endişe duyduklarını, yüzde 60'ından fazlası da sağlık sisteminin çökmesinden korktuklarını belirtti.

Katılımcılar arasında Kovid-19'dan en az endişe duyduklarını ifade edenlerin risk grubundaki 55 yaş ve üstü kişiler olması dikkati çekti.

Mayıs ayında yapılan çalışmaya İsveçli araştırmacılar da katıldı.

Şimdiye kadar 284 vakanın görüldüğü Malavi'de virüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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