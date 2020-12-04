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Aktüel Malavi'den terörle mücadelede Mozambik'e destek
Aktüel

Malavi'den terörle mücadelede Mozambik'e destek

Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden sonra Malavi de Mozambik’e özel birliklerini gönderecek

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:08:09 -
Malavi'den terörle mücadelede Mozambik'e destek

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkesi Malavi'nin, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede güney komşusu Mozambik'e asker gönderme kararı aldığı bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, Malavi Savunma Kuvvetleri, silahlı örgütle mücadelede Mozambik'e destek vermek üzere asker gönderileceğini açıkladı.

Askerlerin 10 gün içinde Mozambik'e gideceği açıklanırken kaç askerin gönderileceğiyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Daha önce komşu ülkelerden Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti de Mozambik’e destek için özel birliklerini bu ülkeye gönderme kararı almıştı.

Tanzanya da Mozambik polisiyle iş birliği yaparak güney sınırlarında güvenliği sağlamaya çalışıyor.

- 400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı ordu operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta 10 bin kişinin, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

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