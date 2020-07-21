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Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 02:35:26 -
Malavi'de Kovid-19 vaka sayısı 3 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Doğu Afrika ülkesi Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen vaka sayısı 2 bin 992'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede şimdiye kadar 24 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkede vaka sayısı son 24 saatte 85 artarak 2 bin 992'ye ulaştı.

Son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı ise 62 çıktı. İyileşen hasta sayısı 1153'e yükseldi.

Malavi'deki halk Kovid-19'le mücadele kapsamında 3 günlük oruç tutmuştu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 738 bini aştı, 15 bin 458 kişi hayatını kaybetti.

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