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Malavi Devlet Başkanı'ndan halka Kovid-19'la mücadele için 3 gün oruç tutma çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 16:35:57 -
Malavi Devlet Başkanı'ndan halka Kovid-19'la mücadele için 3 gün oruç tutma çağrısı

ABUJA (AA) - Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, halkı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

Chakwera, gazetecilere yaptığı açıklamada, 19 Temmuz Pazar gününü de ulusal şükran günü ilan ettiğini ifade ederek "Tüm dindar vatandaşları ve Malavili sakinlerini, Kovid-19'a karşı bugün başlamak üzere üç gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırıyorum." dedi.

Eski bir papaz olan Chakwera, geçen ay düzenlenen seçimleri kazanarak devlet başkanı olmuştu.

Ülkede şimdiye kadar 21 bin 532 Kovid-19 testi yapılırken, 2 bin 497 kişide Kovid-19 tespit edildi. Virüs nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

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