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Malatya'ya inen Rus uçağının sırrı çözüldü

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait önceki gün gizemli bir uçak Malatya Erhaç Havalimanı'na indi. Kaynaklar, askeri uçağın Malatya üzerindeyken radar takip sisteminin arızalandığını, bu nedenle Malatya Erhaç Havaalanına indiğini belirttiler.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
Malatya'ya inen Rus uçağının sırrı çözüldü

 Sezai Erhan  Yeni Akit 

Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-154B-2 tipi askeri bir uçakMalatya Erhaç Havaalanı'na dün geldi. S-400 Hava Savunma Sisteminin konuşlandırılacağı yerlerin nereler olacağı gündemdeyken ülkemize gelen Rus askeri yolcu uçağının konuyla ilgili askeri bir heyeti taşıdığı iddia ediliyordu. Flight Radar verilerine göre Moskova'dan TSİ 16.05'de kalkan RA-85559 tescilli (RFF7333) Tupolev Tu-154B-2 tipi askeri yolcu uçağı saat 18.40 civarlarında Malatya, Erhaç Havaalanı'na inmişti. Uçağın, füzelerin konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma yapmak üzere bir Rus askeri heyetini Malatya'ya getirmiş olabileceği ve muhtemel yerler arasında Malatya'nın da bulunduğu iddia edilmişti.

Kaynaklar, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Tu-154B-2 tipi askeri yolcu uçağı Türkiye’nin verdiği izinle Lazkiye’ye gitmekteydi, ancak Malatya üzerindeyken radar takip sistemi arızalandı ve bu nedenle Malatya Erhaç Havaalanına indi. Havaalanına gelen uzmanlar, arızayı giderdi ve uçak dün Lazkiye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne indi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:44
  1. Rusya Hava Kuvvetleri
  2. Tu-154B-2 tipi askeri uçak
  3. Malatya Erhaç Havaalanı
  4. S-400 Hava Savunma Sistemi
  5. Rus askeri yolcu uçağı
  6. Flight Radar
  7. Tupolev Tu-154B-2 tipi askeri yolcu uçağı
  8. Lazkiye
  9. Hmeymim Hava Üssü

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