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Spor

Malatyaspor’un efsane ismi sevenlerini üzdü

Malatyaspor’un efsane teknik direktörü Nihat Atacan, memleketi Eskişehir’de beyin kanaması geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 09:27:03 -
Malatyaspor’un efsane ismi sevenlerini üzdü

Malatyaspor’un efsane teknik direktörü Nihat Atacan, memleketi Eskişehir’de beyin kanaması geçirdi. Atacan’ın rahatsızlığı üzüntüyle karşılanırken, Malatyalılar yayınladıkları mesajlarla efsane ismi unutmadı.


Eskişehirspor’un efsane kadrosunda yer alan Nihat Atacan, teknik direktörlük kariyerinde Malatyaspor’la elde ettiği başarılardan dolayı Malatyalılar tarafından da oldukça seviliyor. Atacan, Malatyaspor’un namağlup olarak Süper Lig’e çıktığı dönemde teknik direktör olarak görev yapmış ve sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde taht kurmuştu.


Memleketi Eskişehir’de beyin kanaması geçiren Nihat Atacan’ın sağlık durumu Malatyalıları da derinden üzdü. Malatyalılar yayınladıkları mesajlarla efsane ismi unutmadı.

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