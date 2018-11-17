THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23

Malatyaspor'dan enflasyonla mücadeleye destek

Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor, "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına destek verecek.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
Malatyaspor'dan enflasyonla mücadeleye destek

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına, Evkur Yeni Malatyaspor'un forma fiyatında indirime giderek destek olacağı belirtildi.

Duyuruda, "Formasız taraftarımız kalmasın diyerek, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına biz de destek oluyoruz. 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olacak indirimle formanı al, takımına sahip çık." ifadelerine yer verildi.

Destek kapsamında Yeni Malatya Store mağazalarında forma fiyatlarının, 140 liradan 110 liraya indirildiği aktarıldı

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:34
  1. Malatya
  2. SÜPER LİG Haberleri
  3. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    1. İstanbul TEM Otoyolu'nda çekici eylemi
    2. Balon ekmek nasıl yapılır?
    3. Kendilerini kamu görevlisi olarak..
    4. Hayvan hırsızlığı şüphelileri..
    5. Bakan Pekcan: Dünyanin 35 noktasına..
    6. Sakarya'da 2 milyon lira değerinde..
    7. Kemik sağlığınız için kalsiyum ve D..
    8. Batılı devletlerin terör devleti..
    9. Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık..
    10. 8 kilometrelik TIR kuyruğu
    11. Yük treni yayaya çarptı: 1 yaralı
    12. Şişen ayaklara hurma suyu
    13. Devlet eliyle oynatılan kumara,..
    14. Seyir halindeki otomobil alev aldı
    15. Türkmenlerden sokağa çıkma çağrısı!
    16. İzmir'de genç kadın annesini..
    17. Bakan Ruhsar Pekcan Bulgaristan'a..
    18. Galatasaray, Sinan ve Belhanda..
    19. Kemal Kılıçdaroğlu: İstanbul'a ihanet..
    20. Karabük Açıkgöz'ü gönderdi! İşte yeni..
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Suudi Arabistan beklemediği yerden vuruldu... Bunu hiç beklemiyordu
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Türkiye yaptı, kral gözlerini alamadı!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Sapkın FETÖ'cü ABD'den sınır dışı edildi!
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Ülke karıştı! "6 milyon doları sel aldı"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"
    Taksim'in göbeğinde bir cami yükseliyor! "Olması gereken buydu"

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    Araç sahipleri dikkat! Yüzde 42 zamlandı
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’
    ‘Emine Şahin, asla provokatör değil’