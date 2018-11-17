Malatyaspor'dan enflasyonla mücadeleye destek

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Hazine ve Maliye Bakanlığının "Enflasyonla Topyekun Mücadele" çağrısına, Evkur Yeni Malatyaspor'un forma fiyatında indirime giderek destek olacağı belirtildi.

Duyuruda, "Formasız taraftarımız kalmasın diyerek, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına biz de destek oluyoruz. 31 Aralık 2018'e kadar geçerli olacak indirimle formanı al, takımına sahip çık." ifadelerine yer verildi.

Destek kapsamında Yeni Malatya Store mağazalarında forma fiyatlarının, 140 liradan 110 liraya indirildiği aktarıldı