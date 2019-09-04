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Malatyaspor Taraftar Derneğinden 'Baba beni maça götür' projesi

Süper Lig'de mücadele eden BTC Türk Yeni Malatyaspor'u çocuklara sevdirmek amacıyla, Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından başlatılan 'Baba beni maça götür' projesiyle bin tane çocuk forması yaptırıldı ve dağıtımına başlandı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
Malatyaspor Taraftar Derneğinden 'Baba beni maça götür' projesi

Malatyaspor Taraftarlar Derneği,Yeni Malatyaspor'u ön plana çıkarmak adına 'Baba beni maça götür' sloganıyla oluşturulan projeyle çocuklara Malatyaspor ile büyümesini sağlamak için yaptırdıkları formaların dağıtımına başlandı. Bu kampanya ile Yeni Malatyaspor'a yeni taraftarlar kazandırmayı amaçlanıyor.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Yönetim Kurulu tarafından yaptırılan formaları çocuklara dağıtan Dernek Başkanı Av. Ömer Şengün, "Misyonumuza bağlı olarak 'Baba Beni Maça Götür' sloganıyla yola çıktık. Bu anlamda bin yetişkin, bin tanede çocuk forması dağıtımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Sloganımıza yakışır sosyal projelere devam edip, Yeni Malatyaspor Kulübü ilkeleri doğrultusunda stat içerisini karnaval ortamına dönüştürmeyi hedefliyoruz. Dağıttığımız formalar sayesinde çocuklarımız daha küçük yaşlarda Malatyaspor'a ilgi duymaya başlıyor" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:06
  1. Malatyaspor Taraftarlar Derneği
  2. Yeni Malatyaspor
  3. Dernek Başkanı Av. Ömer Şengün
  4. 'Baba beni maça götür'

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