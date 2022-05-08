Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı özeti!
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Malatyaspor ile Çaykur Rizespor maçı sonucunu merak ediyor. Peki Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç?
Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanmakta. Küme düşen Malatyaspor ve Çaykur Rizespor maçı sonucu merak ediliyor.
YENİ MALATYASPOR 1 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR
GOL: 7' Aminu, 11' Yusuf Sarı, 45' Buğra
İkinci yarı oynanıyor.
Malatyaspor - Çaykur Rizespor 11'leri
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Atakan, Nshimirimana, Rahman, Haqi, Mert Miraç, Tetteh.
Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emirhan, Eren, Phiri, Deniz, Sabo, Yusuf, Umar, Cisse.