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Spor Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı özeti!
Spor

Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı özeti!

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler Malatyaspor ile Çaykur Rizespor maçı sonucunu merak ediyor. Peki Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç?

Yeniakit Publisher
2022-05-08 16:57:00 - 2022-05-08 17:32:42
Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı kaç kaç? Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçı özeti!

Süper Lig'in 36'ncı Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, Bein Sports 3 kanalından canlı yayınlanmakta. Küme düşen Malatyaspor ve Çaykur Rizespor maçı sonucu merak ediliyor.

YENİ MALATYASPOR 1 - 2 ÇAYKUR RİZESPOR

GOL: 7' Aminu, 11' Yusuf Sarı, 45' Buğra

İkinci yarı oynanıyor.

Malatyaspor - Çaykur Rizespor 11'leri

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor XI: Abdulsamed, Muhammed, Barış, Campi, Gameli, Atakan, Nshimirimana, Rahman, Haqi, Mert Miraç, Tetteh.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emirhan, Eren, Phiri, Deniz, Sabo, Yusuf, Umar, Cisse.

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