Malatyaspor Avrupa'da sahaya çıkıyor! İlk 11'ler...
Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu.25 Temmuz 2019 Perşembe 19:22
Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak.
YENİ MALATYASPOR - OLIMPIJA LJUBLJANA
HAKEM: Joao Pinheiro
SAAT: 20:00
STAT: Yeni Malatya Stadı
YAYIN: A Spor
İLK 11'LER
YENİ MALATYASPOR: Fabien, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri, Fofana, Jahovic
OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.
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