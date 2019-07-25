Malatyaspor Avrupa'da sahaya çıkıyor! İlk 11'ler... Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edeceği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupası maçına çıkacak olan Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı ağırlayacak. YENİ MALATYASPOR - OLIMPIJA LJUBLJANA HAKEM: Joao Pinheiro

SAAT: 20:00

STAT: Yeni Malatya Stadı

YAYIN: A Spor İLK 11'LER YENİ MALATYASPOR: Fabien, Chebake, Mina, Hadebe, Erkan, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald, Nuri, Fofana, Jahovic OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Boakye, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Savic, Tomic, Brkic, Suljic, Çekiçi, Vukusic.

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