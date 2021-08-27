Malatya'nın Kale ilçesinde deprem
AFAD, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD, saat 23:52'de Malatya Kale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD, saat 23:52'de Malatya Kale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak açıklandı.
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