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Gündem

Malatya'nın Kale ilçesinde deprem

AFAD, Malatya'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 00:27:00 - 2021-08-27 00:28:39
Malatya'nın Kale ilçesinde deprem

AFAD, saat 23:52'de Malatya Kale'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 11.18 kilometre olarak açıklandı.

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