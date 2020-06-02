Malatyalı muhtarlardan DSİ Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 25’e yakın mahalle muhtarı, görevine yeni atanan Elazığ DSİ Bölge müdürü Şükrü Baysal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Muhtarlar, ziyarette mahallelerinde yaşanan sulama suyu sıkıntılarını da dile getirerek çözüm talebinde bulundular.

Battalgazi ilçesine bağlı 25’e yakın mahallenin muhtarı Elazığ’a giderek yeni atanan Devlet Su işleri (DSS) 9. Bölge Müdürü Şükrü Baysal ile görüştü. Muhtarlar, göreve yeni gelen Baysal’a yeni görevinde başarılar dilerken, bölgelerinde var olan sulama suyu sıkıntıları noktasında da çözüm bekledikleri ilettiler.

DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek muhtarların kendilerine ilettikleri talepler hakkında bilgiler verdi. Bölgedeki sulama suyu projeleri ile ilgili son durumları paylaşan Baysal, bölgeyi de ziyaret ederek devam eden projeleri de yerinde inceleyeceğini söyledi.

Ziyarete Hacı Yusuflar, Çolakoğlu, Çolaklı, Bağtepe, Hacı Halil Çiftliği, Çamurlu, Karaköy, Beydağı, Tokluca, Yaygın, Pelitli, Hisartepe, Fırıncı, Yenice, Orduzu, Yarımcahan, Yeniköy, Göller, Karakaş Çiftliği, Üzümlü, Üniversite Kampüs, Karatepe, Bulgurlu, Tanışık ve Hasırcılar Mahallelerinin muhtarları ve temsilcileri katıldı. Muhtarlar adına bölgenin sulama sorunları ile ilgili bilgiler veren Mehmet Nuri Alan, yöre olarak bölgenin sulama suyu probleminin çözülmesi adına ortak hareket ettiklerini söyledi.

Beypınarı Barajı’nın biran önce faaliyete geçirilmesi ile bölgede sulama suyundaki sıkıntılarında giderileceğini ifade eden Alan, “Bu yörenin tamamının sulanması adına Beypınar Barajı önemli bir konumda. Burası tüm avantajları ile sulama konusunda projeyi cazip kılmaktadır. Beypınarı Barajının hayata geçirilmesi ile sulama suyu sıkıntısı giderilecek. Bu noktada yöre halkı olarak ortak hareket ediyoruz. bu sorunun giderilmesi adına bu işin sonuna kadar arkasında olacağız” şeklinde konuştu.

Ön çalışması tamamlanan Beypınarı Barajının da biran önce proje ihalesine geçilmesi gerektiğini ifade eden Alan, “Yaygın göleti bitti sulamaya hazır hale geldi, Yenice ise projesi bitti inşaat ihalesi sürecine girdi. Taslak projesi hazır olan Beypınarı Barajının da yapılması ile sulama sorununun çözüleceğinde hem fikiriz. Vekillerimizin bu konuda desteğini biliyoruz, bundan sonra da aynı desteklerinin olacağından şüphemiz yok” diye konuştu.