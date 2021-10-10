Malatya’dan UNESCO’ya bir başvuru daha!

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Malatya mutfağını dünyaya tanıtmak için Gastronomi alanında UNESCO’ya başvuru yapıldığını ifade etti. Gürkan paylaşımında, “Dünya Kültür Mirasımız Arslantepe’den sonra UNESCO’ya bir başvuru da Gastronomi alanında yaptık. #Malatya mızın birbirinden leziz yöresel yemeklerinin tescil edilmesi ve damak tadımızı dünyaya tanıtmak için gerekli girişimleri sürdürüyoruz.” dedi.