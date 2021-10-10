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Aktüel Malatya’dan UNESCO’ya bir başvuru daha!
Aktüel

Malatya’dan UNESCO’ya bir başvuru daha!

Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası geçici listesine alınmasının ardından Malatya, UNESCO’ya bir başvuru daha yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 15:46:00 -
Malatya’dan UNESCO’ya bir başvuru daha!

yeniakit.com.tr

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Malatya mutfağını dünyaya tanıtmak için Gastronomi alanında UNESCO’ya başvuru yapıldığını ifade etti. Gürkan paylaşımında, “Dünya Kültür Mirasımız Arslantepe’den sonra UNESCO’ya bir başvuru da Gastronomi alanında yaptık. #Malatya mızın birbirinden leziz yöresel yemeklerinin tescil edilmesi ve damak tadımızı dünyaya tanıtmak için gerekli girişimleri sürdürüyoruz.” dedi.

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