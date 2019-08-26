Malatya’dan Malazgirt Zaferi için yola çıktılar

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü nedeniyle Bitlis’in Ahlat ile Muş’un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere katılmak için Malatya’dan yola çıkan kafileyi uğurladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafındaki otopark alanında gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948’inci yıldönümü etkinliklerine katılmak için Malatya’dan yola çıkan tüm hemşerilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

7’den 70’e tüm vatandaşların 948 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla büyük zaferin yaşandığı o tarihi mekanlara giderek atalarının izinde olduklarını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiklerini belirten Çınar, “Büyük komutan Sultan Alparslan’ın önderliğinde ki kahraman ecdadımızın eşsiz bir mücadeleyle kazandığı 1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu kapılarının Türklere sonuna kadar açılmasını sağlarken, günümüze kadar gelen köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına da vesile olmuştur. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührü olan Malazgirt Zaferi, Anadolu’ya barış, huzur, mutluluk ve adaletin gelmesini sağlarken, tarihin akışını değiştiren büyük bir kahramanlık destanıdır. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türklerden başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış ve huzur içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Sultan Alparslan’ın feraseti, yiğit askerlerinin cesareti asırlar sonrasında dahi yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan tüm kahramanlarımızı, asırlar boyunca aynı yoldan giden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.