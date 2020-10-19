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Ekonomi Malatya’dan Avrupa’ya ve ABD’ye dondurulmuş gıda ihracatı
Ekonomi

Malatya’dan Avrupa’ya ve ABD’ye dondurulmuş gıda ihracatı

Malatya’da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) desteğiyle 5 ay önce faaliyete geçen fabrikada dondurulan organik ürünler, hem Avrupa’ya hem de ABD’ye ihraç ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 08:52:00 -
Malatya’dan Avrupa’ya ve ABD’ye dondurulmuş gıda ihracatı

Fabrikanın müdürü Cengizhan Leventoğlu; biber, brokoli, ıspanak, karnabahar, çilek, nar, portakal, ahududu, karadut gibi birçok ürünü işleyip satacaklarını ifade ederek, “Yıllık 5 bin tonluk ihracat ile 30 milyon dolarlık gelir hedefimiz var” açıklamasında bulundu.

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