Malatya’dan 112 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Malatya’dan 2018’de 112 ülkeye 95 bin 350 ton kuru kayısı gönderilirken karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi. Ürün ihracatının artışı için önemli adımlar atılıyor.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, bu sene 100 bin ton kuru kayısı ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Şubat döneminin iyi geçtiğine dikkat çeken Özcan, “Bu ayda 9 bin ton ihracat yapıp 22 milyon dolar gelir elde ettik. 2018 Şubat ayına göre kuru kayısı ihracatında yaklaşık 2 bin ton artış var. Veriler çok iyi, ilerisi için umutlarımızı arttırıyor” yorumunu yaptı.