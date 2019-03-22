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Malatya'daki kayısı ağaçları doğa harikası

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran Malatya'da kayısı ağaçları, bembeyaz çiçekleriyle güzel bir doğa görüntüsü veriyor.

22 Mart 2019 Cuma 17:04
Malatya'daki kayısı ağaçları doğa harikası

 

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin gerçekleştirildiği Malatya'da, Kale, Doğanyol, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Yazıhan ve Arapgir ilçelerinin düşük rakımlı kesimlerinde ve Karakaya Baraj Gölü çevresinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

 

Baraj gölü sahilinin beyaza bürünen kayısı bahçeleriyle iç içe girdiği ve heybetli dağlarının karla kaplı olduğu kent, fotoğrafçılar için de adeta açık hava atölyesine dönüştü.

 

''Zirai don olmazsa, güzel bir hasat sezonu olacak''

 

Kentte çiçek açarak adeta beyaz gelinlik giyen kayısı bahçeleri, karla kaplı Beydağları'na adeta nispet yaparcasına bir görüntü veriyor.

 

Battalgazi ilçesinin Karatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yasin Kaçar, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının geçen yıla göre biraz daha geç çiçek açtığını belirtti.

 

Havaların güzel gittiğini dile getiren Kaçar, "Bu yıl güzel bir hasat sezonu geçireceğimizi ümit ediyoruz. İlerleyen süreçte zirai don yaşanmazsa bizim için güzel bir hasat sezonu olacak." ifadelerini kullandı.

 

 

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:04
  1. Avrupa Birliği
  2. Malatya
  3. Karakaya Baraj Gölü
  4. Battalgazi
  5. Beydağları

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