Malatya'daki ağır hasarlı bina çevre sakinlerini korkutuyor!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar aldıktan sonra ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde göçük meydana gelen ev çevre sakinlerini korkutuyor.
Son depremde göçük meydana gelen ağır hasarlı ev paniğe neden oldu.
Cevizli Sokak sakinlerinden Ali Ekber Şahin, korku içerisinde yaşadıklarını belirterek hasarlı evin yıkılmasını istediklerini söyledi.
Kiltepe Mahallesi Muhtarı Cemal Demirtaş da, 6 Şubat depremlerinde etkilenmesi sonrası boşaltılan evde 5,3’lük deprem sonrası ayrışmaların yaşandığını ifade ederek yapının çevresindeki evlerin üzerine yıkılmasında endişe ettiklerini ifade etti.