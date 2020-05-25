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Malatya’da zirai don uyarısı

Malatya’nın kuzey çevrelerinin yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:38:49 -
Malatya’da zirai don uyarısı

Malatya’nın kuzey çevrelerinin yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 25 Mayıs Pazartesi saat 06.00 ile 26 Mayıs saat 06.00 arasındaki tahminlere göre, Malatya’nın kuzey çevrelerinin yüksek kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


Bölgede hava tahmini


Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde karla karışık yağmur yağışının beklendiğini belirtilen açıklamada, "Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Malatya sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgemizin yüksek kesimlerinde yağışların yer yer karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor” denildi.


Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyretmesinin beklendiği ifade edilirken, rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


3 ile sel uyarısı


Açıklamada, Tunceli, Bingöl ve Elazığ’daki yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiği belirtilerek, bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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