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Malatya'da yuvasından düşerek yaralanan atmaca yavrusu koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 12:08:36 -
Malatya'da yuvasından düşerek yaralanan atmaca yavrusu koruma altına alındı

MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan atmaca yavrusu, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde görevli güvenlik personeli, Tohma Çayı'nın kenarındaki kayalıklarda yuvasından düşerek yaralanan atmaca yavrusu buldu.

Bulunduğu yerden çıkarılan yavruya, yiyecek ve su verildi.

Daha sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen kuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

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