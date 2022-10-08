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Gündem Malatya'da yolcu otobüsünde kepazelik
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsünde kepazelik

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 16:42:00 -
Malatya'da yolcu otobüsünde kepazelik

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada bir koli içerisinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

Koliyi Diyarbakır'da emanete veren bir şüpheliyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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