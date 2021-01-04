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Aktüel Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Aktüel

Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2021-01-04 12:19:56 -
Malatya'da yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

MALATYA (AA) - Malatya'da yoğun sis etkili oldu.

Kentte son günlerde etkili olan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle Malatya-Elazığ kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar, Malatya-Elazığ kara yolunda farlarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, kentte gerçekleştirilmesi gereken bazı uçak seferleri iptal edilirken, bazı seferlerde de gecikmeler yaşandı.

Bu arada, Doğanşehir ilçesinde de yoğun sis etkili oldu.

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