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Malatya’da yeni bir nakil rekoru hazırlığı

Geçtiğimiz günlerde aynı anda 5 karaciğer nakli ile dünya rekoru kıran Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bu sefer de aynı anda 10 ilik nakli yapılarak yeni bir rekora imza atılacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
Malatya’da yeni bir nakil rekoru hazırlığı

Geçtiğimiz günlerde aynı anda 5 karaciğer nakli ile dünya rekoru kıran Turgut Özal Tıp Merkezi’nde bu sefer de aynı anda 10 ilik nakli yapılarak yeni bir rekora imza atılacak.


Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği tarafından 1. Doğu Anadolu Vakalarla Sempozyumu İnönü Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleşti.


Toplantı öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kemik iliği nakillerine 2010 yılında başladıklarını belirterek “Bu zamana kadar yaklaşık 700 kemik iliği nakli yapıldı” dedi.


Kemik iliğinde Kamu Hastaneleri arasında birinci olduklarını dile getiren Erkurt, “2019 yılında şuan itibariyle 83 kemik iliği nakli gerçekleştirdik. Gelecek hafta 3 kişiye daha nakil yapılacak. Böylece 86 nakile ulaşmış olacağız. Bu yılki hedefimiz ise 170-180 nakil gerçekleştirmek” ifadelerine yer verdi.


23 Temmuz 2019 günü nakil kapasitelerini gösterme adına aynı gün içerisinde en az 10 kemik iliği nakli yapabilmek için hazırlık yaptıklarını ifade eden Erkurt, “inşallah 23 Temmuz’da bir günde en az 10 nakil yaparak bu kapasitemizi tüm dünyaya göstereceğiz” şeklinde konuştu.


Turgut Özal Tıp Merkezi’nin gelen hastaların üçte birinin Malatya’dan gelen hastalar olduğunu dile getiren Erkurt, üçte ikilik bölümün ise Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere ülkenin her bölgesinden olduğunu söyledi. Ertürk, ayrıca geçen ay sağlık turizmi kapsamında da Özbek bir hastaya kök hücre nakli yaptıklarını da ifade etti.


“Dünyada tartışmasız birinciyiz”


İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Avrupa ve dünyanın organ nakli merkezi olduğunu belirterek, karaciğer naklinde ise bütün dünya da tartışmasız birinci olduklarını dile getirdi. Organ nakillerinde önemli bir merkez olduklarını kaydeden Kızılay, “İnce bağırsak naklinde Türkiye’de tekiz, başka merkez yok zaten. Pankreas nakline başladık. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi artık Türkiye’nin, Avrupa’nın, dünyanın organ nakli merkezidir. Organ nakillerinde Türkiye’de bir numarayız. Kök hücre ve kemik iliğinde bir numarayız” diye konuştu.


Malatya’da kök hücre ilik naklinde şu ana kadar 700 civarında nakil yapıldığını anımsatan Kızılay, “2010 yılında başladığımız nakilleri son 3 yılda daha çok artırdık. Artık burayı bir merkez haline getirdik. Bundan sonra da burası Türkiye’nin en büyük merkezi olarak devam edecektir. Onkoloji, hematoloji, kemik iliği nakil merkezi olarak 217 yataklı kanser merkezi inşaatımızın yüzde 70’i bitti. Orası bittiğinde de burası Türkiye’nin göz bebeği, en konforlu, ön kapasitesi yüksek bir merkez olacak” dedi.


2018 yılında 129 nakil yaptıklarını ve son 2,5 yılda ise çocuk kök hücre ve ilik nakillerini arttırdıklarını belirten Rektör Kızılay, “Çocuklarda ilik nakli, Türkiye’de çok az merkezlerde yapılan bir nakil. 2018 yılında 14 çocuğa kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldı. 2019’da ise erişkinlerde ilk 6 ayda 83 nakil tamamlandı. Çocuk hastalarda ise 7 nakil yapıldı. Bu da bize şunu gösteriyor, artık kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye’nin en önemli bir merkeziyiz” diye konuştu.


Kızılay, bugüne kadar Turgut Özal Tıp Merkezi’nde 4 binin üzerinde organ ve doku nakli gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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