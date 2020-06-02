  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da yasa dışı kenevir operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 11:20:45 -
Malatya’da yasa dışı kenevir operasyonu

Malatya’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde belirtilen adrese gerçekleştirilen operasyonda bin 260 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.


Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı