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Aktüel

Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-06-16 11:17:16 -
Malatya'da yardımlaşma derneğine kumar operasyonu

MALATYA (AA) - Malatya'da bir yardımlaşma ve dayanışma derneğinde kumar oynarken yakalanan 4 kişiye, 4 bin 900 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kumar oynandığı tespit edilen bir derneğe operasyon düzenlendi.

Ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira idari para cezası uyguladı, kumar parası olarak değerlendirilen 750 lira ise geçici olarak muhafaza altına alındı.

İşletmeciye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

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