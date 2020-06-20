  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Malatya’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 18:07:27 -
Malatya’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malatya’da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamamcı Sokak’ta tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Mehmet Akay’dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Akay’ın yaşadığı eve gelen ekipler şahsı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mehmet Akay’ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Akay’ın cenazesi, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı