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Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme tokat kavga!

Türkiye Erkekler 1'inci Ligi B Grubu Voleybol müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenen Akkuşspor'un sporcuları taraftarlar ile sözlü tartışması büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 1 taraftar yaralandı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
Malatya'da voleybol maçı sonrası tekme tokat kavga!

Atatürk Spor Salonu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Akkuşspor mücadelesi başladı. Malatya temsilcisi maçın son dakikalarına kadar üstünlüğünü korudu. Maç esnasında ara ara Akkuş'lu sporcular ile Malatyalı taraftarlar arasında sözlü tartışmalar sürdü. Maçın son dakikalarında 3-2 Akkuş öne geçerken, taraftarların da sözlü müdahaleleri artmaya başladı. Maçın bitmesiyle Akkuşlu sporcular soyunma odasına giderken Malatyalı taraftar arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. 1 taraftar sporcu ile tartışırken, tribünden aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekipleri kavgayı yatıştırdı. Müsabaka için hazır bekletilen sağlık ekipleri ise yaralanan taraftara ambulansta müdahale etti. Spor Salonu içinde ve dışında oluşan kalabalığı dağıtan polis daha sonra eskort eşliğinde Akkuşlu sporculara kentin çıkışına kadar eşlik etti.

TURKIYE ERKEKLER 1'INCI LIGI B GRUBU VOLEYBOL MUSABAKASINDA MALATYA BUYUKSEHIR BELEDIYESPOR'U 3-2 YENEN AKKUSSPOR'UN SPORCULARI TARAFTARLAR ILE SOZLU TARTISMASI BUYUYEREK TEKMELI YUMRUKLU KAVGAYA DONUSTU. KAVGADA 1 TARAFTAR YARALANDI. FOTO: TAHA AYHAN-MALATYA-DHA

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 18:16
  1. Malatya
  2. Voleybol maçı
  3. maç sonrası kavga

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