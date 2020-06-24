Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 bin 100 uyuşturucu hap ve 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.