Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, harekete geçti. Belirlenen adresi takibe alan polis, evden ilk çıkan 3 şüphelinin üzerinden 0,78 gram, ikinci çıkan 2 şüphelinin üzerinden ise 1,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Daha sonra uyuşturucusatışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Şüphelilerin üstünde ve evde yapılan aramada ise kullanıma hazır 0,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.