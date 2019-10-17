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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı

17 Ekim 2019 Perşembe 11:54
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi'ndeki müstakil bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine, harekete geçti.

Belirlenen adresi takibe alan polis, evden ilk çıkan 3 şüphelinin üzerinden 0,78 gram, ikinci çıkan 2 şüphelinin üzerinden ise 1,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Daha sonra uyuşturucusatışı yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evdeki 4 şüphelinin uyuşturucu kullandığını tespit etti.

Şüphelilerin üstünde ve evde yapılan aramada ise kullanıma hazır 0,86 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:54
  1. Malatya
  2. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  3. merkez Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi
  4. sentetik uyuşturucu

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